Estrutura da Unip de Brasília cede e causa tumulto Um abalo na estrutura do prédio da Universidade Paulista (Unip), em Brasília, causou tumulto hoje durante a realização de provas para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Segundo o tenente Agnaldo Silva, do Corpo de Bombeiros do DF, os candidatos se assustaram quando a cerâmica do piso do primeiro andar cedeu. Houve pânico e alguns candidatos se jogaram da janela do primeiro andar. Eles foram levados para o Hospital de Base do DF. De acordo com o Corpo de bombeiros, não há registro de casos graves. O exame foi cancelado.