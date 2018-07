Estrutura de metal cai sobre casas e deixa 4 feridos

Por volta das 12h30 o Corpo de Bombeiros foi acionado em função de um desabamento em Santana na capital paulista. Os bombeiros afirmam que, no local do acidente, aconteciam duas obras ao mesmo tempo: a implantação de uma estrutura metálica, com cerca de 10 metros, e o desabamento de dois sobrados localizados no mesmo terreno.

As barras de ferro caíram sobre as casas e sobre um Chevrolet Corsa estacionado próximo aos sobrados. Quatro funcionários da obra ficaram levemente feridos, de acordo com a equipe de resgate dos bombeiros e foram socorridos, também, dois cães que estavam no local no momento do desabamento.

O local, localizado no número 1.001 da Rua Doutor Gabriel Piza, que faz esquina com a Avenida Ataliba Leonel, está isolado para perícia.