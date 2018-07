Estrutura metálica desaba e bloqueia avenida no Rio Ambos os sentidos da Avenida Afrânio de Mello Franco, no Leblon, zona sul do Rio, estão bloqueados desde o início da madrugada desta terça-feira, em frente ao prédio número 296 - onde já funcionou a casa de shows Scala Rio -, em razão do desabamento de uma estrutura metálica de cerca de 15 metros de altura utilizada por operários que realizam uma reforma no local, que será transformado em uma concessionária de veículos importados.