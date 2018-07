Estudante abre fogo e mata 9 em escola técnica na Finlândia

Pelo menos nove pessoas morreram e duas ficaram feridas depois que um estudante armado abriu fogo contra outros alunos em uma escola técnica da cidade de Kauhajoki, na Finlândia, nesta terça-feira. Segundo a polícia, o estudante tem cerca de 20 anos e atirou contra si mesmo, após matar os colegas. Ele está no hospital. Há informações de que o jovem teria colocado um vídeo na internet, na semana passada, dele mesmo usando uma arma de fogo. A polícia chegou a convocá-lo para depor, mas não tinha evidências suficientes para suspender sua licença de arma, disseram as autoridades. O primeiro-ministro Matti Vanhanen descreveu o episódio como um "dia trágico" para a Finlândia. No ano passado, oito pessoas morreram em outro ataque em uma escola. A Finlândia tem uma das taxas mais altas de posse de armas no mundo. Máscara O tiroteio na escola de Kauhajoki, cerca de 330 quilômetros ao norte da capital, Helsinki, começou pouco antes de 11h00 am, hora local. Acredita-se que cerca de 200 estudantes estavam no local, na hora do incidente. Um homem usando uma máscara de esqui foi visto entrando no edifício carregando uma bolsa, segundo informações da rádio nacional YLE. Os tiros foram disparados pouco depois, e surgiram os relatos de que havia várias pessoas seriamente feridas. O zelador da escola Jukka Forsberg, disse à TV finlandesa que "num curto espaço de tempo eu ouvi dezenas de tiros sendo disparados, em outras palavras, era uma arma automática". "Eu vi algumas estudantes mulheres que estavam gritando e chorando, e uma delas conseguiu escapar pelas portas dos fundos." A polícia ordenou a evacuação do prédio e pediu reforços, mas demorou algum tempo até conseguir capturar e desarmar o jovem. Fontes hospitalares e o prefeito da cidade teriam dito que o jovem atirou contra si mesmo. Não se sabe em que estado ele se encontra. No incidente do ano passado, o responsável, Pekka-Eric Auvinen, colocou um vídeo no site YouTube com uma espécie de prévia macabra do que estava por vir, prometendo "eliminar" todos aqueles vistos como "despreparados". Por conta deste aqtaque, o governo da Finlândia prometeu levantar a idade mínima para a compra de armas, mas o país tem uma longa tradição de caça e posse de armas, com cerca de 1,6 milhãos de armas de fogo nas mãos de indivíduos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.