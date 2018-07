Estudante afirma que curso é muito exigente

"Os cursos na Argentina pecam pelo lado prático, pois há pouca prática nos hospitais. Mas na área teórica o curso é impressionantemente puxado. O curso é de sete anos, mas a maioria das pessoas leva de oito a dez anos para concluir", continua.

O estudante também diz que no Brasil as associações médicas boicotam os brasileiros que estudam no exterior. "Os exames de revalidação são extremamente difíceis. Poucos passam. E aí eles dizem na mídia que os estudantes que foram para fora não estão capacitados. Não é bem assim." / ARIEL PALACIOS