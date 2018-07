Estudante africano morre após ser espancado no CE Um estudante africano de 22 anos morreu ontem, em Fortaleza, após ser espancado no domingo. Ele ficou três dias internado em estado grave no Instituto Dr. José Frota (IJF). O universitário foi encontrado com marcas de espancamento na Avenida Leste-Oeste. Pessoas que passavam pelo local viram o rapaz agonizando e acionaram a polícia e o resgate. Ele fazia intercâmbio cultural e cursava Direito em uma universidade particular da capital cearense.