Estudante agride, mata vizinha e é morto no Recife O estudante Herbert Lucas Abreu Mendes, 22 anos, chegou na noite de ontem ao prédio onde morava, no bairro do Parnamirim, no Recife, sem roupa e descontrolado. Agrediu a mãe, deu facadas na irmã e depois invadiu os apartamento de dois vizinhos. No primeiro, esfaqueou Arlete Souza Negrão, de 64 anos, que morreu hoje no hospital onde foi socorrida. No segundo, foi baleado depois da invasão pelo auditor fiscal João Francisco Lima Cruz, 39 anos.