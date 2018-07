Estudante brasileira morre em hospital de Portugal

A Unesp informou que a instituição comprou passagem e reservou hotel para a mãe de Thaís. Ela deve embarcar às 23h30 de hoje do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para Portugal. A Universidade do Minho irá fornecer transporte da cidade do Porto para a cidade de Braga. Um professor da Unesp que está em Portugal irá auxiliar a mãe de Thaís no que for necessário.

A causa da morte ainda é desconhecida, mas uma autópsia será realizada no corpo da estudante. O procedimento só poderia ser feito após a chegada de algum familiar de Thaís ou com autorização da Justiça.