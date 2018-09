Estudante canadense é interrogada por bebê achado morto em Londres

Caso está sendo investigado pelas polícias de Londres e Ontário

A polícia canadense interrogou uma adolescente de 15 anos de Barrie, Ontário, em conexão com um bebê encontrado morto em um hotel em Londres.

A criança foi encontrada no dia 19 de março em um hotel em Hounslow, no oeste da capital britânica, onde um grupo de estudantes canadenses havia se hospedado durante uma viagem da escola à Inglaterra.

O incidente acionou as polícias dos dois lados do oceano. Uma porta-voz da polícia de Barrie disse que a adolescente identificada como sendo a mãe do bebê foi levada para o hospital e medicada. Ela não entrou em detalhes.

"Nossa maior preocupação é garantir que ela receba tratamento médico", afirmou a porta-voz, segundo a agência de notícias Press Association.

De acordo com a polícia londrina, os primeiros exames post-mortem feitos na criança não conseguiram determinar a causa da morte.

