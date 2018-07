Estudante confirmou agressão à motorista de van no Rio A estudante Amanda Santana Silva, de 19 anos, não queria ir à segunda aula de Farmácia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Queria evitar o trote. Foi convencida pela mãe, Conceição Rodrigues Santana. Sentada perto do motorista, acabou presenciando toda a briga que levou ao acidente. "Ela estava no banco da frente, viu tudo. Depois do acidente, o rapaz (o estudante Rodrigo dos Santos Freire) saiu andando do ônibus", contou Conceição. Ela se emocionou ao visitar a filha, internada com fratura no tórax. "Ela chora de dor."