Estudante da USP foi espancado por outro universitário

Giovanni sofreu lesões no cérebro, na coluna cervical, no maxilar e em outras partes do corpo, e embora tenha recebido hoje, vai passar as próximas semanas por exames para saber a extensão dos ferimentos. "Ele teve coágulos no cérebro, sofreu lesões nas vértebras da coluna cervical e somente daqui a uns dias vamos saber se ele vai precisar de cirurgia reparadora para corrigir os ferimentos no rosto", contou a mãe do rapaz, Rita de Cássia Comoro Silva. "Ele vai perder pelo menos uma semana de aula", completou.

Ninguém sabe os motivos que levaram dois homens a espancar o estudante. No boletim de ocorrência, consta que ele estaria demorando no banheiro e ao sair teria se desentendido com os dois rapazes, iniciando a briga. "Na verdade meu filho nem viu quem o agrediu porque no primeiro golpe, ele caiu desacordado e depois foi agredido violentamente com pontapés, que causaram coágulos no seu cérebro", contou Rita de Cássia.