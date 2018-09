Estudante de Direito furta ônibus no Rio de Janeiro Um estudante de Direito furtou um ônibus, na manhã de hoje, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e só parou em Botafogo, na zona sul, após ser perseguido pela polícia. No caminho, bateu contra diversos veículos. De acordo com a Polícia Militar, o estudante Pedro Henrique Garcia de Souza, de 24 anos, estava aparentemente sob o efeito de entorpecentes.