Estudante de veterinária tenta recomprar notebook roubado

Preocupado com a perspectiva de perder todos os seus trabalhos escolares arquivados em um computador roubado de sua casa, o estudante universitário Fernando Luís dos Santos fez uma proposta pública de negociação. "Senhor ladrão, compro meu notebook de volta", escreveu em um cartaz que expôs na tarde desta quinta-feira diante da residência da família, em Santa Rosa (RS). Na mesma mensagem, também informou o telefone na expectativa de receber uma resposta.

Acadêmico do oitavo semestre do curso de Veterinária da Unijuí, com perspectiva de embarcar para um intercâmbio em Portugal em outubro, Fernando notou a falta do notebook e de um videogame quando voltou para a casa ao final das aulas de quarta-feira. Depois de saber pela irmã que um conhecido havia conseguido recuperar pertences fazendo um apelo público aos ladrões, decidiu tomar a mesma atitude.

O estudante não estabeleceu quanto admite pagar, mas promete estudar qualquer proposta porque, mais do que um computador de valor estimado em R$ 3,5 mil, tem informações preciosas de seus estudos e sua vida particular a recuperar. "São dados muito importantes para mim", justifica. Além do apelo, Fernando registrou a ocorrência na polícia, que investiga o caso.