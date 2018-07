Estudante diz estar preocupado com redação do Enem A redação é a maior preocupação dos estudantes que fazem neste domingo a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na PUC-Rio, na Gávea, zona sul da cidade. Antes da abertura dos portões, os candidatos especulavam sobre possíveis temas, como meio ambiente e direitos humanos.