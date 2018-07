Estudante diz ter sido estuprada em faculdade de SP Uma estudante de 18 anos foi estuprada na manhã de hoje dentro da faculdade em que estuda, no bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, de acordo com informações do 77º Distrito Policial (Santa Cecília), onde a ocorrência foi registrada. A estudante disse que foi abordada por um homem armado dentro da Faculdade Oswaldo Cruz. Segundo a direção do estabelecimento, passaram pelo campus nesta manhã cerca de quatro mil pessoas. O agressor teria sido identificado pelas imagens do circuito interno de TV. A estudante foi encaminhada para fazer exames no Hospital Pérola Byington e já recebeu alta. A direção da faculdade repassou para a polícia a imagem do possível agressor, captada pelo circuito interno da faculdade.