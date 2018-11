Estudante é assassinada no Interior de SP

Camila e Murilo aparentemente saíam de um bar por volta de uma hora quando foram abordados pelos desconhecidos. Logo em seguida, o sequestrador assumiu o volante do Eco Sport do casal de namorados. O carro foi na direção da Rodovia Raposo Tavares e tomou o rumo do Paraná. Eles entraram no município de Cambará, bem próximo ao Estado de São Paulo. O sequestrador parou o carro em um canavial e obrigou o casal a descer. Camila e o namorado foram amordaçados e amarrados pelas mãos. Por motivos ignorados, o estranho atirou contra os dois. Ele deu um tiro na cabeça da moça que morreu na hora. Já Murilo foi alvejado no braço.

Depois dos disparos, os sequestradores fugiram com o carro das vítimas. Apesar de ferido, Murilo conseguiu se soltar. Ele andou até uma ponte que liga Cambará e Salto Grande (SP). Foi auxiliado por moradores do local e chamou a polícia. O rapaz foi atendido na Santa Casa de Salto Grande. O tiro atingiu o braço de raspão e ele foi liberado pelos médicos. Além do veículo, o trio roubou os pertences do casal de namorados. Até a noite desta domingo, nenhum suspeito havia sido preso.