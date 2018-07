Estudante é atingida por tiro em escola de Porto Alegre Uma estudante de 15 anos recebeu um tiro de raspão no ombro quando estava dentro da sala de aula no Colégio Padre Rambo, na zona leste de Porto Alegre, nesta quarta-feira, 14. Levada a um hospital, ela foi atendida e liberada. A turma do segundo ano do ensino médio se preparava para a aula de educação física quando o incidente aconteceu.