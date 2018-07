Estudante é baleada durante assalto em Ubatuba-SP Uma estudante de 19 anos levou um tiro na madrugada de hoje durante um assalto no bairro Itaguá, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, a jovem estava dentro de um carro com dois amigos, quando o veículo foi abordado por dois homens que estavam de bicicleta. Um dos assaltantes tentou roubar o aparelho de som do carro, mas não conseguiu e acabou atirando na cabeça da estudante. Os dois assaltantes conseguiram fugir levando celulares das vítimas. A estudante foi levada para a Santa Casa da cidade e liberada depois de ficar em observação. A polícia investiga o caso.