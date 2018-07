Estudante é baleado em assalto perto da universidade

A polícia informou que o quadro de saúde do jovem, levado pelo Samu ao Hospital das Clínicas, era estável na manhã desta quarta-feira, 15. Ele saiu de uma cirurgia para a retirada da bala por volta das 5h.

De acordo com o delegado titular do 23º Distrito Policial (Perdizes), Marco Aurélio Batista, há a suspeita de que o autor do disparo tenha chegado em uma moto e de que mais de uma pessoa tenha participado do assalto. "É raríssimo (os bandidos) agirem sozinhos", disse Batista. Segundo ele, nenhum suspeito havia sido identificado até as 10h30 desta quarta.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).