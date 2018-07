Estudante é baleado na saída da escola no ABC paulista

Os estudantes Jefferson Miranda de Lima e José Mateus Leite Ferreira, ambos de 21 anos, foram surpreendidos na noite de quarta-feira, 24, por um motoqueiro armado depois de deixarem a Escola Estadual Professor Adamastor de Carvalho, em Santo André, no ABC paulista. Os dois colegas andavam pela calçada quando foram atacados por um homem em uma motocicleta. Ferreira conseguiu correr e escapar, mas viu quando Jefferson foi baleado no rosto e em uma das mãos. O atirador segue foragido. A vítima foi internada e se encontra em estado grave no pronto-socorro central da cidade. O caso foi registrado no 2º. Distrito Policial de Santo André pelo delegado Roberto Von Haydin Junior. A polícia ainda não informou o que teria motivado o crime e se o alvo do motoqueiro era somente Jefferson.