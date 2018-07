Estudante é baleado por colega dentro de escola na BA Um estudante de 17 anos foi ferido com quatro tiros, na manhã desta sexta-feira, por um colega, também de 17 anos, na Escola Estadual Américo Simas, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Atingida no abdome, na mão e na cabeça, a vítima passou por cirurgia, durante a tarde, no Hospital Geral Roberto Santos, na capital. Segundo a instituição, seu quadro de saúde é estável.