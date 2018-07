Estudante é eliminado do Enem por pular muro em BH Um estudante foi eliminado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por ter pulado o muro da Escola Estadual Governador Milton Campos, no bairro de Lourdes, região centro-sul de Belo Horizonte, após ter encontrado os portões fechados. A organização do exame não revelou o nome do candidato, mas confirmou que o próprio rapaz assumiu ter chegado fora do tempo permitido para a entrada no sábado, primeiro dia de realização das provas.