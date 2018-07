Estudante é encontrada morta na Zona Sul de SP

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, uma testemunha afirmou que passava pela rua quando uma senhora lhe mostrou o corpo e pediu para que chamasse a polícia. Pouco antes, a mulher havia visto um carro preto estacionado no local quando fazia uma caminhada, mas como pensou ser um casal de namorados continuou andando. Em cima do banco traseiro, havia uma corda. Ao retornar, viu o corpo da jovem no mesmo lugar onde o veículo estava.

Após a denúncia, policiais militares foram até o local, onde encontraram o corpo de uma adolescente caído na calçada com um pedaço de corda ao seu lado. A vítima tinha marcas na região do pescoço e a cerca de 30 metros do cadáver havia um segundo pedaço de corda, igual ao primeiro, amarrado a um poste na altura do chão.

Um tio da menina reconheceu o corpo ainda na rua. Sua mãe foi até a delegacia e disse que a garota era uma boa filha, e que não sabia o porque ela havia saído de casa. A mãe afirmou ainda desconhecer suspeitos, já que a jovem não possuía inimigos e não era usuária de drogas.

O caso foi registrado como homicídio qualificado no 37º DP (Campo Limpo) e está sendo investigado com apoio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).