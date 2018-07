Estudante é encontrado morto em república no Rio

Os moradores da casa acionaram a polícia nesta manhã assim que encontraram o corpo do estudante José Leandro Pinheiro, natural do Ceará, na cama, dentro do quarto.

Um outro rapaz, ainda não identificado, estava desacordado na cozinha da casa. Ele foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto e não há informações sobre seu estado de saúde.

A polícia aguarda a recuperação do estudante para ouvir seu depoimento. O jovem desacordado era colega de quarto de Pinheiro e pode ser um dos suspeitos do assassinato. Oito moradores da casa prestam depoimento nesta tarde, segundo a Polícia Civil.

Durante perícia realizada no local nesta manhã, foram apreendidas uma pedra e uma faca. Os objetos teriam sido usados no crime.