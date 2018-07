Estudante é ferido a bala dentro de escola em PE

Um estudante de 14 anos foi baleado, de raspão, na barriga dentro de uma escola municipal de Pesqueira, no agreste de Pernambuco, na segunda-feira, 2. Ele está hospitalizado mas não corre risco de morrer. Segundo policiais da Delegacia de Pesqueira, o tiro foi disparado acidentalmente por um colega do menino, de 11 anos. O disparo ocorreu por volta das 14 horas, na Escola Municipal Santo Antônio, quando os dois estavam fora do horário de aula. A polícia toma nesta terça-feira, 3, o depoimento do menino que teria disparado a arma e de sua mãe. O objetivo é saber o que houve e como ele teve acesso à arma, que não havia sido localizada até esta manhã. Foram ouvidos na delegacia da cidade a diretora e o vigilante da escola, além da mãe da vítima. De acordo com a polícia, a diretora afirmou que os dois alunos tinham bom comportamento. O aluno baleado está internado no Hospital Doutor Lídio Paraíba, com ferimentos na barriga, coxa e virilha, pois estilhaços da bala se espalharam pela região. O garoto está consciente e em companhia de sua mãe e pode ter alta nesta quarta-feira, 4, segundo informações do hospital.