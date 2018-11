Estudante é morta em blitz policial em Nova Canaã-BA

De acordo com o coronel da PM Ivo Santos, a blitz tinha como objetivo identificar assaltantes que estavam agindo na cidade com motocicletas. Pouco depois da 1 hora, os policiais teriam ordenado que três motos parassem para averiguação. Dirigindo a terceira moto, Cássio teria furado o bloqueio. Os policiais, então, teriam feito disparos para cima, como advertência, e iniciado uma perseguição, atirando.

Um tiro atingiu o pneu traseiro da moto, outro o pé de Cássio e um terceiro, as costas da estudante, que estava na garupa. Cássio foi medicado e liberado. Maysa foi socorrida, mas não resistiu ao ferimento. Ela foi enterrada na manhã de hoje.

De acordo com o coronel, foi encontrado um revólver calibre 38 com Cássio - que não conseguiu explicar o motivo de não ter parado na blitz e alegou não ter ouvido os tiros de advertência. Ele está detido na delegacia do município. Um inquérito foi aberto contra o policial que atirou em Maysa. A previsão é que o procedimento seja concluído em 30 dias.