De acordo com relatos de testemunhas, Rosa estava com outros alunos do lado de fora da escola, por volta das 22 horas - intervalo das aulas -, quando foi abordado por dois homens em uma moto. A vítima correu para dentro da instituição, mas foi seguido pelos atiradores, que o alcançaram e dispararam quatro vezes. Rosa morreu no local. Apesar do crime, a escola funcionou nesta quarta-feira.