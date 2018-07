Estudante é morto durante roubo de carro em Jundiaí-SP O estudante Lucas Fernando Sera, de 12 anos, morreu com um tiro no tórax após um tentativa de roubo na noite de ontem em Jundiaí, município a 60 quilômetros de São Paulo. O crime ocorreu quando dois homens a pé se aproximaram e tentaram roubar o carro conduzido pelo irmão do adolescente, Rafael Donizete Sera. O mais velho levou um tiro de raspão na cabeça e passa bem. A polícia ainda não localizou nenhum suspeito.