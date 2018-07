Estudante é preso acusado de matar namorada na BA Uma estudante de psicologia foi morta a facadas no sábado e seu corpo encontrado ontem no porta-malas de um carro dirigido por seu namorado, em Salvador, Bahia. O namorado, o estudante de direito Jardel Pureza de Souza, de 26 anos, confessou o crime mas disse que Milena Bittencourt Pontes, de 26 anos, havia tentado esfaqueá-lo e ele agiu em legítima defesa. O corpo de Milena foi enterrado hoje no Cemitério Jardim da Saudade, na capital baiana. A delegada que investiga o caso, Inalda Cavalcante, porém, desconfia que o motivo para o crime tenha sido outro. "Achamos que Souza estava envolvido com um esquema de golpes em seguradoras de automóveis", afirma. "A vítima pode ter descoberto o esquema e ameaçado denunciar." Uma tia de Milena, Norma Bittencourt, dá outra versão. De acordo com ela, a sobrinha tinha terminado o relacionamento com Souza há pouco tempo. "Ele era muito ciumento, muito possessivo", conta. Segundo a polícia, o namorado da estudante, depois de esfaqueá-la, enrolou o corpo em uma colcha, colocou-o no porta-malas do carro dela e seguiu para o terminal marítimo, onde pegaria o ferry-boat para ir a outra cidade, onde deixaria o cadáver. Pouco depois, porém, mudou de idéia e foi para a casa de uma ex-namorada, a bacharel de direito Aline Teixeira de Souza, de 25 anos. Lá, com a ajuda do irmão, Josafá Pureza de Souza, Jardel teria sido flagrado pouco depois de passar o corpo de Milena para o porta-malas de outro carro, com o qual iria para o interior do Estado.