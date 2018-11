Estudante é preso acusado de pedofilia no AM A Polícia Federal prendeu hoje em Manaus (AM) um homem de 25 anos acusado de difundir cenas de pedofilia pela internet. Depois de uma denúncia anônima, a 2ª Vara Federal do Amazonas expediu um mandado de busca e apreensão na casa do acusado, que é estudante de medicina.