Estudante é preso com carteira falsa de juiz no Rio Um estudante de Direito de 32 anos foi preso na madrugada de hoje após se passar por juiz em um bar na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o homem estava alcoolizado e teria agredido algumas mulheres dentro do estabelecimento. A agressão foi filmada pelas câmeras de circuito interno do local.