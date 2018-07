Estudante é preso por manter casa de prostituição

Cinco prostitutas, com idades entre 25 e 35 anos, foram encontradas no imóvel e conduzidas para a delegacia juntamente com o estudante e o cliente. O proprietário da residência será autuado em flagrante pelo crime de manutenção de casa de prostituição. As mulheres serão ouvidas e liberadas.

A ação foi resultado de cerca de dez dias de investigação, iniciadas após uma denúncia anônima. Na operação foram apreendidos um notebook com várias fotografias das cinco mulheres que estavam na casa, 16 aparelhos de celulares utilizados para atender os clientes, dezenas de pacotes de preservativos masculinos, uma agenda com a contabilidade e R$ 2.050,00.