Estudante é seguido e morto após sacar dinheiro em SP Vítima do crime conhecido como "saidinha de banco", o estudante Tiago Bezerra da Silva, de 20 anos, foi morto a tiros, no final da tarde desta quarta-feira (5), no Capão Redondo, zona sul da capital paulista, após sacar R$ 2 mil de uma agência da Caixa Econômica Federal, utilizar parte do dinheiro no que devia a uma autoescola e retornar para casa.