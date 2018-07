Estudante é sétima vítima de maníaco em Marília-SP Uma estudante de 17 anos é a mais recente vítima do maníaco da motocicleta, que em pouco mais de um mês atacou sete mulheres em Marília, no interior paulista. O número pode ser maior, disse a delegada, que já ouviu vários suspeitos. Na madrugada de hoje, ele dominou a estudante numa rua e a arrastou para a varanda de uma casa. Usando capacete para esconder o rosto, ele abusou da jovem ameaçando atirar na cabeça dela com uma pistola. Os gritos da vítima foram ouvidos pelo morador da casa. O maníaco fugiu assim que o homem abriu a porta para ver o que estava acontecendo. Ela não contou nada aos familiares, mas denunciou o crime à polícia. Registrado como atentado violento ao pudor, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que hoje anotou mais duas ocorrências. "Os casos, alguns de estupro e outros de atentado violento ao pudor, devem passar de sete, pois há mulheres que não denunciam por medo. Qual é a mulher que não tira a roupa diante de uma arma? Todas as mulheres estão com medo. As jovens e bonitas são vítimas potenciais. Eu sou uma vítima em potencial. Eu tenho medo", disse a delegada Rossana Camacho, titular da DDM. As mulheres foram atacadas em bairros da zona norte, perto de suas casas. "Elas caminhavam sozinhas à noite, o maníaco leva as vítimas para terrenos baldios e edifícios em construção", afirmou a delegada. Depois de observar que algumas mulheres correram e o maníaco não atirou, pressupondo que a pistola seja de brinquedo, a policial disse que a prisão do suspeito é "uma questão de tempo". "Mesmo estando em greve temos responsabilidade", afirmou ela, em referência à greve de policiais civis em São Paulo.