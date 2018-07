Estudante espancado no Rio lança campanha na internet

Publicado na quinta no site de campanhas Avaaz, o abaixo assinado já tem mais de 15 mil adesões e questiona uma decisão do juiz Murilo Kieling, da 3ª Vara Criminal do Rio. Ele determinou, na sexta-feira passada o cancelamento da prisão preventiva dos acusados, abrandando também a natureza do crime, que passou de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal.

Além de serem soltos, os agressores passam a ser julgados por um único juiz, em vez de um júri popular, o que costuma tornar mais fácil a absolvição. A petição vai contra essas mudanças e pretende levar ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 20 mil assinaturas de repúdio a elas. "Exigimos que a justiça seja feita e que uma sentença adequada seja estabelecida", disse o documento eletrônico.

No site, o estudante agredido lembra da gravidade ferimentos que sofreu e questiona a impunidade no Brasil. "Por que, mesmo com vídeos, provas, fotos, e meu corpo sendo a maior prova de todo esse processo, os caras que quase me mataram estão livres? Fico pensando nos casos que não tiveram a sorte de ter repercussão que meu caso teve, pra onde eles vão? Que justiça é essa?".

Para lembrar - Depois de receber chutes e socos no rosto pelos cinco jovens, Cunha sofreu 20 fraturas no crânio e teve um braço quebrado. Colocou 63 parafusos, oito placas e duas telas de titânio na cabeça e teve que fazer um enxerto ósseo e uma cirurgia de reconstituição facial.