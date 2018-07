Estudante esquece documento e perde Enem no RS Neste domingo, Filipe Carvalho, de 17 anos, acordou cedo para enfrentar o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensimo Médio (Enem). Morador do bairro da Bela Vista, em Porto Alegre, ele e a namorada chegaram ao campus da Faculdade Porto-Alegrense (Fapa), na zona norte da cidade, com certa antecedência. Porém, ao se preparar para entrar no local da prova, o jovem notou que havia esquecido o documento.