Estudante japonesa cai nas cataratas do Niágara

Uma estudante japonesa caiu no lado canadense das cataratas do Niágara, que ficam na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos.

Acredita-se que a estudante tenha perdido o equilíbrio, sem conseguir sobreviver à força das águas.

A turista Kari Wilson, que estava ao lado da estudante no momento da queda, afirma que ela estava sentada em uma mureta, com uma perna para cada lado. As buscas pela estudante prosseguem.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.