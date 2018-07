Estudante morre ao ser atacado por abelhas na BA

De acordo com familiares dele, o estudante tentava subir numa árvore da orla do bairro e não notou um enxame instalado num dos galhos. Manuel foi rapidamente afastado do local por populares e policiais militares que estavam na região e levado ao hospital, onde chegou em estado grave, com picadas por todo o corpo. Dois policiais que resgataram o estudante do local também foram atacados pelos insetos, mas sem gravidade.