Estudante morre após ficar presa em piscina na BA Morreu hoje, em Salvador, a estudante Jaqueline Resende Almeida Santos, de 13 anos. Jaqueline estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE) desde ontem, depois de se afogar na piscina do Condomínio Rio Jacuípe, na Barra de Jacuípe, em Camaçari, Grande Salvador. Depois de dar um mergulho, ela ficou presa, pelo cabelo, ao sistema de filtragem. Segundo testemunhas, os frequentadores da piscina só conseguiram retirá-la do fundo depois de quebrar parte do bocal de sucção. Jaqueline foi encaminhada, pelos banhistas, ao hospital, onde chegou viva, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória hoje e não resistiu. A 26ª Delegacia de Polícia (DP) investiga o caso.