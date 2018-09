Estudante morre após participar de festa em SP O estudante universitário F.B.A.S., de 20 anos, morreu na madrugada de ontem durante uma festa dos alunos de faculdade em um clube na zona oeste da capital paulista. O estudante foi visto pela última vez conversando com uma amiga. Um dos estudantes, de 23 anos, preocupado com o desaparecimento do amigo, ligou para o celular de F., que foi atendido por um funcionário do clube, que informou que o estudante estava no ambulatório. F. foi encontrado inconsciente caído no chão do banheiro do clube e levado ao Pronto-Socorro da Lapa, mas chegou morto ao local, segundo o boletim de ocorrência. Durante depoimento, o amigo disse que eles haviam bebido dois copos de vodka e não usaram drogas. O pai do estudante, um empresário de 48 anos, ainda segundo o boletim de ocorrência, informou que o filho não tinha problemas de saúde. A Polícia Civil solicitou exame toxicológico no corpo da vítima.