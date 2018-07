Estudante morre atingida por raio no Rio de Janeiro Uma estudante de 24 anos morreu hoje ao ser atingida por um raio na zona sul do Rio de Janeiro. Vanessa Alves de Assis Vieira, 24 anos, praticava trilha com quatro amigos na Pedra da Gávea, no momento em que chovia muito. Ela chegou a ser socorrida de helicóptero pelos bombeiros ao Hospital Lourenço Jorge, mas acabou não resistindo. Os quatro amigos sofreram apenas ferimentos leves.