Estudante morre em festa universitária no interior de SP O estudante Bruno Cristiano de Oliveira, de 23 anos, morreu atropelado na noite de ontem, durante a realização da 32º Taça Universitária de São Carlos (Tusca), em São Carlos, no interior de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 21 horas, durante o trajeto de um trio elétrico na Avenida Getúlio Vargas, no bairro de Vila Isabel, Bruno teria caído na rua e foi atropelado por um caminhão de cervejas, que fazia acompanhava o grupo. A PM não tinha informações sobre o que teria causado a queda do estudante. O 1º Distrito Policial da cidade, onde o boletim foi registrado, não deu mais informações sobre o caso.