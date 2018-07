Estudante morto na Austrália é enterrado em SP Foi enterrado na tarde deste domingo, no Cemitério do Araçá, em São Paulo, o corpo do estudante brasileiro Roberto Laudisio, de 21 anos, morto em março deste ano por policiais australianos. Acusado de roubar um pacote de biscoitos em uma loja de conveniência, Laudisio foi atingido por vários disparos de arma de choque na cidade de Sydney, onde estudava inglês. O resultado das investigações ainda não foi divulgado.