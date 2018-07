Estudante paga fiança de R$ 245 mil e deixa cadeia O estudante Felipe de Lorena Infante Arenzon, de 19 anos, dono de um Camaro Coupé SS que se envolveu em uma série de acidentes na sexta-feira (30), deixou a prisão hoje, depois de pagar a fiança de R$ 245 mil estabelecida pelo Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo). O jovem bateu em quatro carros ao invadir uma motofaixa em Perdizes, atropelou duas pessoas na Freguesia do Ó e atingiu dois veículos no bairro do Limão, em um percurso de 10 quilômetros entre as zonas oeste e norte da capital. Quatro pessoas ficaram feridas e um homem foi internado em estado grave, com 90% do corpo queimado. O acidente aconteceu após Arenzon deixar uma casa noturna e, segundo a polícia, ele estava visivelmente embriagado.