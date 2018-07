Estudante que morreu em cruzeiro é enterrada em Bauru O corpo da estudante de direito Isabella Baracat Negrato, de 20 anos, que morreu a bordo de um cruzeiro universitário, foi enterrado na manhã de hoje no Cemitério da Saudade, em Bauru, a 329 quilômetros de São Paulo. A causa da morte ainda não foi confirmada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o delegado do 1º DP de Ilhabela, José Luiz Tibiriçá, pediu que o corpo da vítima fosse examinado por peritos do Instituto Médico Legal (IML) de São Sebastião e o resultado do exame deve ser liberado em 30 dias. O delegado quer se manifestar apenas após a divulgação do resultado, já que a Polícia Civil considerou a morte "suspeita" e espera a conclusão da investigação. A jovem estava no navio MSC Opera, fretado pela empresa Forma Eventos para o cruzeiro. Quando passou mal, foi atendida pelo corpo de médicos do navio e, ao ser verificada a gravidade do caso, foram chamados policiais federais, que constataram a morte e ouviram amigos da vítima. Também foi feita uma revista na cabine da estudante, com a presença do comandante do navio e de uma amiga da jovem. Segundo o boletim de ocorrência, a cabine já havia sido arrumada e esvaziada e nada suspeito foi encontrado no local.