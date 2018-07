Estudante resgatado após 19 horas na mata no RJ O estudante Daniel Maggio, de 22 anos, foi resgatado depois de passar mais de 19 horas perdido em uma trilha no Rio de Janeiro. Ele foi encontrado por volta das 8 horas de hoje por bombeiros no Alto da Boa Vista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o estudante sofreu apenas algumas escoriações e foi levado ao Hospital Lourenço Jorge.