Estudante sem habilitação atropela e mata 4 em SP O estudante Walter Osório da Silva Filho, de 18 anos, atropelou e matou 4 jovens que saíam de uma festa na madrugada de ontem em São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, ele dirigia um automóvel sem ter habilitação. O acidente aconteceu na Rodovia Santiago França (SP-139), que liga São Miguel a Sete Barras. As vítimas - Jéferson de Paulo Costa, de 20 anos, Davilson Lobo, de 18, e os irmãos Daril Paulo de Souza, de 19 anos, e Odair Oliveira de Souza, de 22 - tinham saído da festa e se dirigiam a pé para casa. Todos eram moradores do Bairro Abaitinga, na zona rural do município. De acordo com o delegado Eduardo de Souza Fernandes, o estudante contou que também saíra da festa e seguia em direção à cidade. Ele havia ultrapassado outro veículo próximo de uma curva e, ao retornar para a sua mão de direção, deparou com o grupo sobre a pista. Após o múltiplo atropelamento, o carro capotou. Walter e dois rapazes que estavam com ele tiveram ferimentos leves. As vítimas foram arremessadas a vários metros e morreram na hora. Os corpos foram sepultados hoje no cemitério da cidade. Apesar de não ter habilitação, o estudante não ficou preso. De acordo com o delegado, ele não aparentava estar embriagado e forneceu amostra de sangue para o exame, que deve ficar pronto em uma semana. O rapaz completou 18 anos em março. Ele vai responder a processo por homicídio culposo, agravado pelo número de vítimas e por estar dirigindo sem habilitação.