Estudante sequestrada em Minas é libertada em SP

De acordo com o delegado de Patrocínio Paulista, Marcelo Rodrigues, a família nega ter pago o resgate de R$ 1 milhão exigido pelos sequestradores. Ninguém foi preso e policiais tentam agora chegar aos autores do crime. O caso também é investigado pelo Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil de Minas Gerais, que deslocou uma equipe para a região desde que foi informada sobre o sequestro.

A garota já está junto com a família e retornou para Cássia após ser ouvida preliminarmente pela polícia. Ela é neta de um conhecido fazendeiro da região e grande produtor de café e estava a caminho da escola com a mãe quando o carro foi interceptado ainda na porta de casa.

A polícia da região e até de cidades paulistas próximas praticamente cercaram a cidade e levaram até um helicóptero para o local, mas sem obter êxito. Assim que souberam do sequestro da estudante, amigos e familiares formaram uma verdadeira corrente nas redes sociais na tentativa de ajudar a encontrá-la. Policiais agora tentam identificar e prender os sequestradores, mas por enquanto contam com poucas pistas para a elucidação do caso.