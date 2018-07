Estudante terá desconto no bondinho do Pão de Açúcar A juíza da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Natascha Maculan Dazzi, condenou a Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, que administra o bondinho que transporta os visitantes até o topo do morro, a conceder desconto de 50% para estudantes e jovens de até 21 anos, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. A sentença, de ontem, foi resultado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ).