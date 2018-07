Estudante viaja 2 mil Km para prestar medicina na USP Pelo segundo ano seguido a estudante Valquíria Rosa tenta uma vaga no curso de Medicina da USP de Ribeirão Preto (SP), cidade localizada a cerca de 2 mil quilômetros de sua terra natal, o Estado do Pará. Ela contou que no ano passado não conseguiu passar nem na primeira fase, mas que agora está bem mais confiante. "Fiz cursinho e me preparei muito", diz.